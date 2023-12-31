С нового года пензенцы будут получать увеличенные выплаты и пенсии

31.12.2023 | 12:36

В январе в России вступят в силу новые законы, многие из которых направлены на помощь гражданам и решение социальных вопросов.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

С 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% - до 19 242 рублей. Доход увеличится у порядка 5 млн человек.

«Кроме того, от величины МРОТ зависят размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других обязательных выплат социального страхования», - напомнил Володин.

С первого дня нового года проиндексируют на 7,5% пенсии неработающих пенсионеров.

Также в силу вступит закон, который сохраняет право родителей в декретном отпуске получать пособие по уходу за ребенком, если они вышли на работу до того, как малышу исполнилось 1,5 года.

Власти решили сохранить механизм кредитных каникул для обычных граждан. С 1-го числа он станет действовать на постоянной основе. Попросить о таких каникулах сможет каждый, попавший в трудную ситуацию, а не только те, кто заключил договор до 1 марта 2022-го.

От НДФЛ освобождается ряд выплат. Это касается пособия к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня», а также доходов в виде грантов, премий, призов и подарков, полученных на региональных и местных соревнованиях и конкурсах. С 1 января отменят налог в 13% при выплате материальной помощи студентам колледжей и вузов.

С нового года страховую и социальную пенсию по случаю потери кормильца станут назначать в беззаявительном порядке.

Повысятся и социальные налоговые вычеты. Так, начиная с расходов 2024 года можно будет вернуть до 19 500 рублей (13% от 150 000), а за обучение ребенка - до 14 300 рублей (13% от 110 000). Кроме того, вычет станет доступен за обучение супруга (супруги) по очной форме обучения.

Кроме того, с 1 января повышается верхняя граница призывного возраста с 27 до 30 лет и вступают в силу новые правила получения маткапитала (выплата станет возможной только для лиц, которые являются гражданами РФ на момент рождения ребенка).