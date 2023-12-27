В Пензе 7 сотрудников МЧС получили ключи от служебных квартир

27.12.2023 | 17:59

В среду, 27 декабря, на торжественном мероприятии в честь Дня спасателя, в Пензе 7 сотрудников МЧС, нуждающиеся в улучшении жилищных условий получили ключи от служебных квартир.

Кроме того, председателю региональной общественной организации ветеранов пожарных и спасателей Александру Рыжову присвоено звание заслуженного пожарного Пензенской области.

Всего на церемонии награды получили 38 сотрудников МЧС, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Это не первый случай, когда нуждающиеся в жилплощади сотрудники бюджетных учреждений вселяются на заветные квадратные метры.

Так, в конце августа этого года служебное жилье получили шесть работников учреждения культуры «Пензаконцерт».