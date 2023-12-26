На температуру 39 и высокое давление скорая может ехать до 2 часов

26.12.2023 | 11:39

На фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе и в связи с приближением новогодних праздников заместитель главного врача Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Денис Дурнаев напомнил, как вызвать скорую и сколько ждать ее прибытия.

С домашнего телефона следует набирать номер 03, с мобильного - 103 и 112. Также можно вызвать скорую посредством мобильного приложения, установив его на телефон.

Денис Дурнаев предупредил, что существует две формы оказания помощи: экстренная и неотложная.

«Экстренная - это огнестрел, падение из окна, ранение и подобные случаи, в которых бригада прибывает за 20 минут. Сюда же входят дети до 3 лет.

Если температура 39 градусов, болит нога, рука, голова, высокое давление - это неотложная форма, срок прибытия бригады - до 2 часов», - пояснил он.

Принимая вызов, диспетчер расспрашивает о симптомах не просто так. Если есть боль за грудиной, бледность, потливость, то есть подозрение на инфаркт, это будет экстренный вызов.

Денис Дурнаев отметил: врачи по прибытии к пациенту не обязаны надевать бахилы. Кроме того, перед их визитом следует изолировать домашних животных - бывали случаи, когда на медиков бросались даже кошки.