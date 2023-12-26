Госавтоинспекция: Детей нельзя перевозить через дорогу на санках

26.12.2023 | 17:54

В преддверии новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев обратить внимание на опасность, скрывающуюся за зимними развлечениями.

«Катание на тюбингах, санках, ледянках и снегокатах должно осуществляться на специально оборудованных для этого спусках и на площадках, не выходящих на проезжую часть», - предупредила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

Пренебрежительное отношение к правилам может привести к трагедии. Кроме того, стоит отказаться от катания на тюбингах, прикрепленных к машинам.

Родителей просят не оставлять детей одних на горках без присмотра. Также малышей нельзя перевозить через дороги на санках: ребенок может упасть на проезжую часть. Следует взять его на руки/за руку и идти вместе с ним.

«Помните: водители не видят детей в санках, так как они находятся ниже уровня бампера легкового автомобиля», - объяснила Диана Дементьева.