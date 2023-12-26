Сетевое издание|18+|Вторник|26 дек 2023|19:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Госавтоинспекция: Детей нельзя перевозить через дорогу на санках

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В преддверии новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев обратить внимание на опасность, скрывающуюся за зимними развлечениями.

«Катание на тюбингах, санках, ледянках и снегокатах должно осуществляться на специально оборудованных для этого спусках и на площадках, не выходящих на проезжую часть», - предупредила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

Госавтоинспекция: Детей нельзя перевозить через дорогу на санках

Пренебрежительное отношение к правилам может привести к трагедии. Кроме того, стоит отказаться от катания на тюбингах, прикрепленных к машинам.

Родителей просят не оставлять детей одних на горках без присмотра. Также малышей нельзя перевозить через дороги на санках: ребенок может упасть на проезжую часть. Следует взять его на руки/за руку и идти вместе с ним.

Госавтоинспекция: Детей нельзя перевозить через дорогу на санках

«Помните: водители не видят детей в санках, так как они находятся ниже уровня бампера легкового автомобиля», - объяснила Диана Дементьева.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео УГИБДД областного УМВД РФ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте