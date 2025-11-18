Общество

Штрафы за лишение ребенка права общаться с родными хотят повысить

Печать
Telegram

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить штрафы за лишение ребенка права общаться с родными.

Речь идет о внесении изменений в КоАП РФ - часть 2 статьи 5.35. Она предусматривает ответственность за лишение детей права на общение с родителями или близкими родственниками, если такое общение не противоречит их интересам; намеренное сокрытие места нахождения детей помимо их воли; неисполнение судебного решения об определении места жительства детей, о порядке осуществления родительских прав либо иное воспрепятствование осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов.

Размеры штрафов - от 2 000 до 3 000 рублей, при повторном нарушении - от 4 000 до 5 000. Они не пересматривались с 2011 года.

По мнению авторов законопроекта, эти суммы не оказывают необходимого воспитательного воздействия на нарушающих закон.

«Предлагается увеличить размеры штрафов до 10 000 руб., а в случае повторного нарушения законодательства - до 20 000 руб., что должно обеспечить соизмеримость и справедливость назначаемого наказания совершенному правонарушению», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты также отметили, что в стране, по данным Судебного департамента при Верховном суде, растет число споров, связанных с воспитанием детей. В 2022 году в суды поступило 32 232 таких дел, в 2023-м - 35 650, в 2024-м - 36 777.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети