Штрафы за лишение ребенка права общаться с родными хотят повысить

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить штрафы за лишение ребенка права общаться с родными.
Речь идет о внесении изменений в КоАП РФ - часть 2 статьи 5.35. Она предусматривает ответственность за лишение детей права на общение с родителями или близкими родственниками, если такое общение не противоречит их интересам; намеренное сокрытие места нахождения детей помимо их воли; неисполнение судебного решения об определении места жительства детей, о порядке осуществления родительских прав либо иное воспрепятствование осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов.
Размеры штрафов - от 2 000 до 3 000 рублей, при повторном нарушении - от 4 000 до 5 000. Они не пересматривались с 2011 года.
По мнению авторов законопроекта, эти суммы не оказывают необходимого воспитательного воздействия на нарушающих закон.
«Предлагается увеличить размеры штрафов до 10 000 руб., а в случае повторного нарушения законодательства - до 20 000 руб., что должно обеспечить соизмеримость и справедливость назначаемого наказания совершенному правонарушению», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутаты также отметили, что в стране, по данным Судебного департамента при Верховном суде, растет число споров, связанных с воспитанием детей. В 2022 году в суды поступило 32 232 таких дел, в 2023-м - 35 650, в 2024-м - 36 777.
