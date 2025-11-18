19 ноября воздух в Пензенской области может прогреться до +9 градусов

18.11.2025 | 22:00

19 ноября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -1...+4 градуса, местами до +9. Такие же показатели прогнозируются и в днем. К следующей ночи температура опустится до 0...-5 градусов.

В темное время суток в регионе будет дуть западный ветер, в светлое - направление сменится на северо-западное. Порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что в начале этой рабочей недели Пензенская область окажется под влиянием мощного западного циклона, поэтому на улице будет пасмурно и ветрено.

В старину подмечали: если 19 ноября идет снег, быть снежной зиме и хорошему урожаю озимых.