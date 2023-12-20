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Общество

В 2023 году почти 3 000 пензенцев начали получать повышенную пенсию

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В 2023 году почти 3 000 жителей Пензенской области начали получать повышенную страховую пенсию по старости. Она положена тем, кто достиг возраста 80 лет, и устанавливается беззаявительно.

В целом выплата в увеличенном размере приходит 49 900 пензенцам 80+. Такие данные в среду, 20 декабря, опубликовало региональное отделение Социального фонда РФ.

«В 2023 году размер фиксированной выплаты для граждан, получающих страховую пенсию по старости, составляет 7 567,33 рубля, а для лиц старше 80 лет - 15 134,66 рубля, то есть в 2 раза больше», - уточнили специалисты.

С 1 января 2024 эти величины будут равняться 8 134,88 рубля и 16 269,76 соответственно.

В Соцфонде подчеркнули, что выплата не единоразовая, пенсия и в дальнейшем будет поступать получателям в увеличенном размере.

«Инвалиды I группы также получают фиксированную выплату к пенсии в повышенном размере, поэтому по достижении ими 80 лет увеличение пенсии повторно не осуществляется, так как законодательством предусмотрено повышение фиксированной выплаты к пенсии только по одному из оснований», - напомнили специалисты.

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