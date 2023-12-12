В Наровчате арестовали мужчину, снимавшего сотрудников ДПС

12.12.2023 | 18:11

В Наровчате 64-летнего местного жителя наказали за неповиновение сотруднику полиции.

7 декабря в 10:43 мужчина вел съемку инспекторов ДПС, стоя посреди проезжей части на улице Советской и создавая помехи для движения транспорта.

«На требования сотрудников полиции предъявить документы, пройти в служебный автомобиль и проехать в отделение для установления персональных данных и составления административного материала категорически отказался. При этом демонстративно размахивал руками, хватался за форменную одежду, выражался нецензурными словами в адрес сотрудников полиции», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Свою вину в административном правонарушении наровчатец не признал, заявив, что не сделал ничего противозаконного.

Тем не менее суд принял решение в качестве наказания арестовать его на трое суток.