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Общество

В Пензе мать двойняшек не может выйти с коляской из подъезда

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В понедельник, 27 ноября, уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала о проблеме матери двойняшек, которая не может вывезти их из дома на коляске.

Женщина родила полгода назад, купила двухместную коляску, отвечающую требованиям ГОСТа, но столкнулась с трудностями - пандус в подъезде не подошел по размеру.

«Вывезти малышей и завезти их в дом мама не может, так как такая коляска по габаритам не вмещается по ширине пандуса. Всего-то надо чуть перенести поручень пандуса», - рассказала омбудсмен.

По ее словам, семья просила помощи в разных инстанциях, но в ответ пензенцам заявляли, что они не относятся к маломобильным группам населения, поэтому включить их в программу «Доступная среда» не удастся.

«Пришлось уже мне обратиться в прокуратуру и направить информацию о Приказе Минстроя и ЖКХ РФ, в соответствии с которым «люди с детскими колясками, с малолетними детьми отнесены к маломобильным группам населения», - сообщила Елена Столярова.

В то же время глава семейства решил устроить в доме голосование за расширение пандуса. Он обратился в ТСЖ «Терешковой-19» чтобы получить реестр собственников и каждого оповестить о собрании, на что руководитель товарищества сообщил жителям о непричастности к данному предложению:

«В случае положительного результата за сохранность поручня и дальнейшего монтажа в исходное состояние, контроль проводимых работ, ТСЖ ответственности не несет», - сказано в объявлении.

Тогда омбудсмен отправила обращение к первому заместителю министра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области с просьбой помочь защитить права семьи.

«Объявление 2024 года Годом семьи, и продолжение реализации Указа Президента «О десятилетии детства» обязательны для всех! Надеюсь на положительное решение ТСЖ «Терешковой-19», - отметила Столярова.

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