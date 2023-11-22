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Общество

Бабушкам и дедушкам новорожденных предлагают давать 5 дней за свой счет

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Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру труда Антону Котякову с предложением предоставлять работающим гражданам отпуск без сохранения зарплаты длительностью до пяти календарных дней в случае рождения внуков.

Как пояснила Лантратова, с появлением нового члена семьи для родителей становится критически важной максимальная помощь и поддержка со стороны близких.

По словам депутата, в России традиционно старшие родственники помогают молодым членам семьи, в том числе в деле воспитания детей.

«Около 20% бабушек и дедушек занимается со своими внуками крайне часто - ежедневно или же во все рабочие дни своих детей; еще 20% уделяет время своим внукам в выходные; 32% участвует в жизни внуков реже одного раза в неделю», - привела она исследование Уральского федерального университета.

«Предлагаю не ограничивать возрастом родителей ребенка предоставление выходных для работающих бабушек и дедушек. Выходные нужно давать не только молодым семьям, а всем, где родился ребенок», - ответила Лантратова на вопрос РИА Новости о том, будет ли эта мера действительна только для молодых семей, где возраст родителей не превышает 35 лет, или для всех.

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Источник — фото pixabay.com
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