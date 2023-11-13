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Общество

Паспорта готовности к отопительному сезону: сроки могут быть сорваны

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12 муниципальных образований в Пензенской области рискуют не получить паспорта готовности к отопительному периоду, которые выдаются до 15 ноября.

При оценке готовности этих населенных пунктов к пуску тепла сотрудники Ростехнадзора выявили нарушения, из-за которых сроки могут быть сорваны.

«В связи с этим прокурорами Белинского, Городищенского, Камешкирского, Колышлейского, Лунинского, Пензенского и других районов главам 12 муниципальных образований в целях своевременного получения паспортов готовности к отопительному периоду объявлены предостережения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В конце августа, говоря о степени готовности региона к отопительному сезону, министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин отметил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Пензе, где проводился капитальный ремонт магистральных тепловых сетей.

Подача тепла в областном центре началась с 9 октября.

Получение паспорта - это завершающий этап в системе контроля за ходом подготовки к зиме. Именно этот документ подтверждает, что населенный пункт готов к сезону, и разрешает подключаться к теплоисточнику.

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