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Общество

Зеленый день в Сбере: выгода по банковским и небанковским продуктам

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В честь своего дня рождения Сбер проводит Зеленый день, который является отличной возможностью для клиентов получить множество подарков и бонусов.

В этом году банк приготовил более 100 предложений, как для физических, так и для юридических лиц. В Сбере ожидают, что в акции будут участвовать порядка 7 миллионов клиентов по всей стране. Об этом стало известно на пресс-брифинге по Зеленому дню.

«Следует отметить, что впервые в преддверии Зеленого дня среди клиентов Сбера разыграют 100 млн бонусов СберСпасибо». Все, что от участника требуется, - с 10 октября по 8 ноября включительно с помощью карты (дебетовой или кредитной) или с помощью SberPay совершить пять транзакций от 1 000 рублей», - рассказал исполняющий обязанности управляющего Пензенским отделением Олег Калачев.

Среди всех, кто выполнит эти простые условия, случайным образом определятся победители. В итоге 10 участников получат по 1 млн бонусов каждый, 100 человек - по 100 тыс. бонусов, еще 500 участников - по 50 тыс. бонусов и 7 000 - от 5 до 10 тыс. бонусов. Итоги подведут после 16 ноября.

Увеличена продолжительность Зеленого дня в этом году. Он продлится не два дня, как ранее, а четыре - с 9 по 12 ноября. Все это время будут действовать скидки на сайтах партнеров Сбера и на банковские продукты для всех клиентов. В числе предложений, к примеру, кешбэк в 10% за покупки в супермаркетах до конца ноября, 50% бонусами СберСпасибо за покупку умного телевизора Sber.

Для тех, у кого имеется подписка «Прайм» или «Прайм+», спецпредложения стали доступны еще раньше - с 6 ноября. Так, для них скидки на некоторые товары на «Мегамаркете» достигают 80%.

Олег Калачев отметил, что клиенты Сбера, которые пока не обладают этими подписками, на сайте Зеленого дня могут за 0 рублей оформить подписку на 30 дней и получить доступ ко всем льготным предложениям банка.

Премиальным клиентам в дни акции доступны кешбэк в 99% бонусами СберСпасибо за покупки на портале Афиша, в 20% - при заказе авиабилетов в разделе «Тревел» на сайте СберСпасибо.

В Зеленый день в банке будут действовать новые удобные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, повышенный кешбэк на популярные товары, скидки и интересные предложения у СберМаркета, СберЗдоровья, СберСтрахования и других, а также 45-дневная бесплатная подписка на портале Edutoria (платформа, где собраны обучающие курсы по различным направлениям).

Также банк подготовил подарки для детей и молодежи. Например, при пополнении детской СберКарты на сумму от 10 000 рублей в дни проведения акции положен повышенный кешбэк до конца года до 30%. Юноши и девушки, оформившие карту в Зеленый день, получат 500 бонусов СберСпасибо и кешбэк в 10% за любые покупки.

Период Зеленого дня традиционно считается пиком активности людей, множество клиентов спешат воспользоваться скидками и удобными предложениями, получить подарки от банка и его партнеров.

Реклама. Заказчик - ПАО «Сбербанк».

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