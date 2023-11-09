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Общество

Маткапитал хотят давать только на детей, рожденных от граждан России

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В среду, 8 ноября, Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства одобрил законопроект о выдаче материнского капитала лишь тем семьям, где ребенок родился от гражданина России. Если же гражданство РФ приобретено после его рождения, право на маткапитал утрачивается.

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что законопроект поддержали все региональные органы власти, участвовавшие в его обсуждении.

По словам Останиной, документ также получил поддержку Министерства труда РФ.

Один из авторов инициативы - глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, в России распространены случаи, когда новые граждане России претендуют на получение детских выплат.

«Сегодня есть случаи, когда родители приобретают гражданство Российской Федерации и требуют, чтобы соответствующие средства по программе материнского семейного капитала они могли тратить на своих детей. Нам это представляется несправедливым, поэтому этот законодательный пробел предлагается устранить», - цитирует депутата «Парламентская газета».

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Источник — фото pixabay.com
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