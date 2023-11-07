В Горводоканале рассказали все, что нужно знать о приборах учета

07.11.2023 | 14:10

Специалисты «РКС-Пенза» ежедневно получают вопросы от своих клиентов через интернет-ресурсы и в центрах обслуживания. Одной из самых частых тем является установка, опломбировка и поверка приборов учета.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, собственники жилых помещений в многоквартирных (МКД) и частных жилых домах обязаны устанавливать счетчики холодной и горячей воды.

Эти приборы нужно приобрести и установить самостоятельно или с привлечением специализированных организаций. Затем следует подать заявку на ввод их в эксплуатацию, причем сделать все необходимо не позднее месяца, следующего за датой установки.

Горводоканал принимает заявки на ввод в эксплуатацию счетчиков ХВС, так как оказывает услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. Приборы учета ГВС вводятся в эксплуатацию исполнителями услуги горячего водоснабжения.

При этом важно помнить, что акты ввода в эксплуатацию счетчика горячей воды, составленные теплоснабжающей компанией, потребителю необходимо предоставить в Горводоканал для правильного учета услуги водоотведения горячей воды.

Заявку на ввод в эксплуатацию счетчика ХВС можно подать любым удобным способом:

- по телефону контакт центра 20-00-19 (доб. 1-4);

- через личный кабинет на официальном сайте ООО «Горводоканал» www.penzavodokanal.ru;

- в любом из центров обслуживания клиентов ООО «Горводоканал»: (г. Пенза, ул. Кривозерье, 24, или ул. Славы, 4);

- по электронной почте vodokanal@gvkpenza.ru.

В заявке необходимо указать:

- сведения о потребителе (фамилию, имя, отчество), реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон;

- предлагаемую дату и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию;

- тип и заводской номер прибора учета, место его установки;

- сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета;

- показания прибора учета на момент его установки;

- дату следующей поверки (из технического паспорта на прибор учета (для новых приборов) или из документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета).

Если у Горводоканала отсутствует возможность исполнения заявки в предложенную потребителем дату и время, с абонентом будет согласована иная дата, но не позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки.

Следует учитывать, что представители Горводоканала осуществляют ввод в эксплуатацию приборов учета в рамках своего рабочего времени: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

В случае замены прибора учета снятый счетчик необходимо предъявить представителю Горводоканала для отражения в акте ввода в эксплуатацию сведений о снятом (предыдущем) счетчике.