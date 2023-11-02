В Пензенской области за 3 месяца нашли всего 9 фальшивых купюр

В третьем квартале 2023 года в Пензенской области выявили 9 фальшивых купюр. Как обычно, в основном это были пятитысячные банкноты - 6 штук.
3 подделки оказались номиналом 1 000 рублей.
Также выявили одну ненастоящую банкноту достоинством 100 долларов США.
Если сравнивать с тем же периодом 2022 года, то количество обнаруженных фальшивок уменьшилось почти вдвое. Во втором квартале 2023-го подделок также нашли меньше - в 2,5 раза.
Ранее стало известно, что в Пензе жители Оренбургской и Саратовской областей печатали фальшивые 100-долларовые купюры в бывшей типографии. Полицейские задержали 7 человек по подозрению в изготовлении и сбыте.
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