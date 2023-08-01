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Криминал

В пензенской типографии печатали фальшивые 100-долларовые купюры

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В Пензе печатались фальшивые деньги. Это удалось выявить и пресечь сотрудникам МВД России.

Действовала международная группа: ее участников подозревают в изготовлении и сбыте поддельных 100-долларовых купюр.

Четверо злоумышленников находятся под стражей, двое - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Фальшивые банкноты печатали на профессиональном оборудовании с использованием качественного сырья. В ходе обысков в типографии изъято 3 600 листов формата А4 с подготовленными для нарезки купюрами номиналом 100 долларов США, а также 6 полиграфических клише, компрессор, станок шелковисто-трафаретной печати, 3 станка офсетной печати, детекторы банкнот и другое оборудование. Кроме того, в автомобиле одного из соучастников обнаружено 100 поддельных 100-долларовых купюр», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование продолжается.

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Источник — видео МВД России
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