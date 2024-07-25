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Общество

ВТБ запускает онлайн-сервис покупки авто

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ВТБ запускает онлайн-сервис по продаже автомобилей с различными способами владения - «ВТБ Авто». Благодаря ему клиенты смогут выбрать оптимальный вариант приобретения машины: оплату частями, автокредит или за собственные деньги.

Предложение по покупке частями подразумевает, что клиент в первые три месяца берет авто в аренду и вносит не всю его стоимость сразу, а только плату за бронь и фиксированные ежемесячные платежи. Если в конце аренды он готов к покупке, то может взять машину по остаточной стоимости.

Это важно для тех, кто хочет повременить с крупными вложениями, но при этом сразу сесть за руль готового к использованию автомобиля. К тому же после тест-драйва снизится итоговая цена машины.

Выплаты в период аренды идут в зачет стоимости автомобиля, которая фиксируется при подписании договора и остается неизменной. Через три месяца его можно выкупить одним из удобных способов: с автокредитованием или за собственные средства. Если машина клиенту не подойдет, от выкупа можно свободно отказаться и при желании взять в аренду новую, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Также сервис предлагает возможность оформить долгосрочную подписку на автомобиль с полным обслуживанием. В подписку включено большое количество услуг: регистрация, страхование, оплата транспортного налога, шиномонтаж, техобслуживание и другие.

В итоге клиент получает новый личный автомобиль, поставленный на учет, застрахованный и полностью готовый к поездкам. Через три года его можно выкупить по остаточной стоимости или же сдать и оформить новый автомобиль по аналогичной схеме.

«ВТБ Авто» - это универсальный продукт, отвечающий разнообразным потребностям. Мы планируем стремительно развивать наш сервис и уже создаем бесшовный клиентский путь покупки автомобиля в онлайн с доставкой прямо к дому. Также будем расширять ассортимент автомобилей и способов приобретения, запустим востребованные услуги и сервисы для автолюбителей», - заявил руководитель проекта «ВТБ Авто» Сергей Медынский.

«Новый сервис делает ВТБ одним окном для жизненного цикла автомобиля - от покупки у надежных поставщиков до обслуживания на этапе владения. Такой подход позволяет сократить цепочки посредников и оптимизировать цены. Клиентам «ВТБ Авто» доступны машины из стока компании с официальной гарантией от производителя и полным комплексом сервисного обслуживания. Таким образом, все сложности и хлопоты, с которыми сталкиваются автолюбители в разных жизненных ситуациях, «ВТБ Авто» берет на себя, поэтому его можно назвать консьерж-службой в мире автомобилей», - пояснил генеральный директор «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов.

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