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Общество

Мошенники стали использовать детей для доступа к деньгам их родителей

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О новых схемах мошенничества, в которых аферисты задействуют детей, рассказал «Газете.Ru» юрист Алексей Канов.

Одна из схем заключается в том, что ребенок получает в мессенджере сообщение от лица известного блогера о том, что он стал победителем конкурса. При этом ребенка просят совершить действия с телефона мамы для получения приза. Обрадованные дети, не подозревая о подвохе, сообщают пароль и данные родителей преступникам, которые списывают деньги.

Другая новая схема обмана, с которой сегодня можно столкнуться, выглядит следующим образом.

«Пользователи мессенджера получают от якобы знакомых сообщение: «Привет! Прошу прощения, что отвлекаю. Проголосуй, пожалуйста, за мою дочку/сына/племянницу. Это конкурс в их школе, победителю поездка в детский лагерь, мы очень хотим». Следом ссылка на сайт с «голосованием». Перейдя по ней, гражданин дает преступнику доступ к своей учетной записи», - добавил эксперт.

Еще одна схема связана с якобы звонком от оператора мобильной связи.

«Звонят с обычного сотового номера, представляются сотрудниками вашей сотовой связи. Говорят, что у пользователя сегодня заканчивается договор пользования данным номером. Тут же предлагают выход из ситуации - продлить срок действия договора на год или бессрочно. Мошенник говорит, что сейчас отправят код, который нужно сообщить им для продления договора. Естественно, делать этого не нужно, так вы предоставите доступ к своим данным мошенникам. Любые договоры рекомендую самостоятельно продлевать в офисе», - рекомендовал юрист.

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Источник — фото pixabay.com
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