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Общество

Банк России решил остановить выпуск банкноты в 1 000 руб.

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После волны критики, обрушившейся на дизайн обновленной тысячной банкноты, Банк России принял решение остановить ее выпуск. Поступить в широкое обращение она не успела.

Дизайн доработают, пояснили в пресс-службе ЦБ в среду, 18 октября.

16 октября было объявлено о введении в обращение измененных купюр в 1 000 и 5 000 рублей. У них не только новый дизайн, но и усиленный защитный комплекс. Новые деньги должны были постепенно поступить в оборот.

У 5-тысячной купюры на лицевой стороне - стела «Европа-Азия» в Екатеринбурге, на оборотной - памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-я параллель» («Полярный круг») в Салехарде.

На банкноте номиналом в 1 тысячу рублей на лицевой стороне - Никольская башня Нижегородского кремля. На оборотной - сразу несколько достопримечательностей Приволжского федерального округа: музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского кремля и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани. Изображение последнего и стало объектом критики.

Дело в том, что на здании, которое раньше было храмом, нет православного креста. При этом рядом расположен минарет с полумесяцем.

Сотрудники музея рассказали, что крест на куполе отсутствует уже более 100 лет: с приходом советской власти здание стали использовать как склад, службы там больше не проводились. Однако представителей церкви такое объяснение не устроило.

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Источник — фото cbr.ru
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