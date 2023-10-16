В России вводят обновленные банкноты 1 000 и 5 000 рублей

16.10.2023 | 12:40

В понедельник, 16 октября, Банк России вводит в обращение измененные купюры в 1 000 и 5 000 рублей. У них не только новый дизайн, но и усиленный защитный комплекс.

На банкноте номиналом в 1 000 рублей на лицевой стороне - Никольская башня Нижегородского кремля. На оборотной - сразу несколько достопримечательностей Приволжского федерального округа: Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, музей археологии и этнографии в Уфе.

У 5-тысячной купюры на лицевой стороне - стела «Европа-Азия» в Екатеринбурге, на оборотной - памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-я параллель» («Полярный круг») в Салехарде.

«Банкноты сохраняют цветовую палитру: 1 000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5 000 рублей - в красной. На банкнотах размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот», - сообщили в пресс-службе Банка России.

Поступать в оборот новые банкноты будут постепенно.