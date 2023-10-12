Мэрия объявила о подаче тепла в 80% жилого фонда Пензы

12.10.2023 | 20:09

По состоянию на 19:00 четверга, 12 октября, в Пензе отапливается 80% жилого фонда - 2 441 дом. Об этом сообщили в городской администрации.

Потеплели батареи в 79 учреждениях здравоохранения (в том числе 16 стационарах), 114 детских садах, 77 школах и 9 учреждениях дополнительного образования.

«Также ресурсоснабжающие организации подали теплоноситель в 16 объектов социального управления, 39 - управления культуры, 15 - городского комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике, 25 - регионального министерства образования, 17 - министерства спорта, 12 - министерства культуры, 5 - министерства труда и соцразвития», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Отопительный сезон стартовал в областном центре 9 октября. Регулировку гидравлического и теплового режимов предстоит закончить в течение 10 дней.

«Пока без тепла Север, Арбеково (не все), Заводской район», - сообщил начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов на заседании комиссии гордумы 12 октября.