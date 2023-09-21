В Пензе готовы к отопительному сезону 2 460 домов из 2 622

Город практически готов к отопительному сезону. Гидравлические испытания сетей завершены, до конца дня закончится и подготовка центральных тепловых пунктов. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в администрации Пензы.
По районам и многоквартирным домам с центральным отоплением ситуация следующая. 97,3% готовности - у Октябрьского района (паспорта предоставили 853 дома из 873), почти 97% - у Первомайского (689 из 717) и Ленинского (413 из 427). Железнодорожный район немного отстает - 84,4% готовности (505 из 605 домов).
На своей странице во «ВКонтакте» глава Пензы Александр Басенко уточнил, что детсады, школы, учреждения дополнительного образования, объекты спорта и социальные центры готовы к подаче ресурса.
Пока в Пензе стоит теплая погода. Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура станет составлять менее +8 градусов в течение 5 дней. В 2022 году он стартовал в областном центре 26 сентября.
В Кузнецке в этом году отапливать дома хотят с 25 сентября.
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