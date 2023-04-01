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Общество

Транспортную развязку в Пензе намерены сдать раньше срока

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Грядут серьезные изменения - в лучшую сторону. Один из самых долгожданных объектов, развязку на 624-м километре федеральной трассы М-5, сдадут раньше. Об этом сообщил глава города по итогам визита на строительную площадку.

«На сегодняшний день планируем сдать этот объект к концу первого квартала 2024 года. Поэтому увеличен объем финасирования на текущий год, эти деньги переносятся с 2024-25-го на текущий. Работы ведутся качественно, пока никаких претензий нет», - сообщил Александр Басенко.

Идут работы по бетонированию опор и самой развязки, и надземного пешеходного перехода, который будет располагаться неподалеку. Его планируют окончательно смонтировать к маю, но официально он будет открыт вместе с объектом.

«Что касается самой развязки, ведутся работы по устройству земляного полотна подъезда со всех сторон к ней, несущие балки в полном объеме находятся на объекте. Ведутся работы по выносу сетей, которые мешают строительству», - уточнил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Вадим Астафьев.

Имеются в виду газопровод и две линии электропередачи.

После завершения строительства пропускная способность объекта повысится до 40 тысяч машин в сутки.

«График, который был согласован, сейчас в полном объеме соблюдается, в финансовых средствах подрядчик не нуждается, работы выходят на полный ход, потому что начинается летний период», - пояснил Вадим Астафьев.

«Город объединяется, становится более доступным для жителей. Это позволит активнее развивать ту часть города, которая находится за трассой М-5», - оценил перспективы Александр Басенко.

Транспортная развязка соединит два больших микрорайона - Дальнее Арбеково и Зарю.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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