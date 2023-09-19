Конфискат и бесхозные товары пойдут на нужды СВО и новых территорий

19.09.2023 | 08:12

Во вторник, 19 сентября, вступает в силу постановление Правительства РФ, согласно которому конфискованное или бесхозное имущество может быть передано Вооруженым силам, а также гражданам и организациям на новых территориях. Право распоряжаться ими получат Минобороны, МЧС и «Народный фронт».

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно законодательству, конфискованное или бесхозное имущество может быть обращено в собственность государства. Оно подлежит либо уничтожению, если оно представляет опасность для граждан, либо переработке, если из его комплектующих можно получить новые полезные вещи, либо реализации, если это востребованные товары.

Постановление кабмина устанавливает перечень имущества, обращенного в собственность государства, и порядок его использования.

К нему относятся:

- имущество военного назначения (в том числе средства индивидуальной бронезащиты и экипировки, снаряжение, войсковые и оптические приборы, средства химической защиты, запасные части к военной технике);

- квадрокоптеры, строительная, грузовая техника, транспортные средства, прицепы, квадроциклы, снегоходы, маломерные суда и запасные части к указанной технике;

- механизмы и вспомогательное инженерное оборудование;

- строительные инструменты и оборудование;

- информационное, компьютерное, телекоммуникационное оборудование и оргтехника;

- медицинские изделия и предметы личной гигиены;

- продукция бытового и хозяйственного назначения, тара и упаковка;

- древесина и продукты ее переработки;

- табак и табачные изделия.

Минобороны и его территориальные органы получат изъятое имущество для обеспечения потребностей Вооруженных сил и других войск, воинских формирований и органов; МЧС - для гуманитарного реагирования, в том числе за пределами России; а «Народный фронт «За Россию» - для безвозмездной передачи его гражданам и организациям на новых территориях.

«Например, для защиты граждан России, проживающих на левом берегу Днепра, необходимо большее количество плавательных средств, чем есть на балансе соответствующих ведомств. Документ позволяет передать часть ранее перешедшего в распоряжение государства имущества, которому нечего ржаветь без дела на складах», - привел пример заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.