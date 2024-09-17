Жителям Пензенской области начали рассылать налоговые уведомления

В Пензенской области началась рассылка уведомлений об уплате налогов на имущество, транспорт, землю и доходы физических лиц за 2023 год. Об этом сообщило региональное управление ФНС России.
Налоговое уведомление может быть направлено по почте или передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц и личный кабинет на едином портале госуслуг.
Если общая сумма исчисленных налогов составляет менее 300 руб., налоговое уведомление не направляется.
Уплатить налог можно одним из нескольких способов:
- с помощью онлайн-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Уплата налогов и пошлин»;
- используя мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
- через портал госуслуг;
- в отделениях «Почты России»;
- через банковские терминалы или приложения мобильного банка по QR-коду или штрихкоду из налогового уведомления.
Внести требуемые суммы нужно до 2 декабря, напомнили в ведомстве.
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