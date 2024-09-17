Жителям Пензенской области начали рассылать налоговые уведомления

17.09.2024 | 09:41

В Пензенской области началась рассылка уведомлений об уплате налогов на имущество, транспорт, землю и доходы физических лиц за 2023 год. Об этом сообщило региональное управление ФНС России.

Налоговое уведомление может быть направлено по почте или передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц и личный кабинет на едином портале госуслуг.

Если общая сумма исчисленных налогов составляет менее 300 руб., налоговое уведомление не направляется.

Уплатить налог можно одним из нескольких способов:

- с помощью онлайн-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Уплата налогов и пошлин»;

- используя мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

- через портал госуслуг;

- в отделениях «Почты России»;

- через банковские терминалы или приложения мобильного банка по QR-коду или штрихкоду из налогового уведомления.

Внести требуемые суммы нужно до 2 декабря, напомнили в ведомстве.