Сладости, икру и рыбу можно купить на ярмарке «От Абхазии до Камчатки»

Фермеры приглашают пензенцев в ТРК «Коллаж» на настоящий гастрономический праздник. Там открылась ярмарка «От Абхазии до Камчатки». В торговых рядах можно попробовать абсолютно все.
В обычном магазине не купить подобных деликатесов. При этом продукты натуральные и экологически чистые, с сертификатами качества, в них не содержится добавок, они привезены из разных уголков России.
Товары перед покупкой можно и нужно продегустировать.
В торговых рядах пензенцам предлагают знаменитые сыры из Адыгеи, мягкие и твердые, молодые и шестилетней выдержки, кубанское растительное и сливочное масло, копченную на ольхе и слабосоленую рыбу. Также представлены морепродукты и рыбные деликатесы: чавыча, семга, голец, зубатка, горбуша, кальмары, которыми славится Камчатка.
Покупателей порадует большой выбор мясных деликатесов. Это и ароматные колбасы, и рулеты из телятины с орехами, копченные на ольхе, и кабан в гранатовом соке, и конина в маринаде, и заяц-фазан, и классическая бастурма, и оленина, и легендарный хамон. На ярмарке также можно приобрести национальные специи и приправы Абхазии.
В изобилии представлены сладости: орехи и сухофрукты, чурчхела, янтарный мед, халва и пастила, всевозможные виды варенья, включая необычные - из лепестков роз, фейхоа, жасмина и зеленых грецких орехов. Имеется и экзотика из Армении - фрукты, начиненные орешками.
Продавцы готовы делиться не только продукцией, но и удивительными историями и домашними рецептами, и отличным настроением.
Ярмарка работает на первом этаже торгового центра. Гостей ждут с 14 по 24 сентября.
Важно отметить, что для покупателей действует программа лояльности. Они могут заполнить анкету и в следующий раз получить СМС с приглашением на ярмарку и скидкой в 10% на весь ассортимент.
Реклама. Заказчик - ИП Шакарян А. А.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀