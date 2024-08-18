Сетевое издание|18+|Воскресенье|18 авг 2024|17:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+26oC
+27oC
Завтра | Ясно |
 

Культура

У стен главного собора Пензы прошел праздник трех Спасов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В воскресенье, 18 августа, пензенцы и гости областного центра собрались у Спасского кафедрального собора на праздник трех Спасов - Медового, Яблочного и Орехового.

У стен главного собора Пензы прошел праздник трех Спасов

Мероприятие началось в 11:00. На него собрались сотни гостей. Вначале они услышали колокольный звон, позже их приветствовал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

У стен главного собора Пензы прошел праздник трех Спасов

«Это наши местные торжества, которые должны всех нас объединять, настраивать, с одной стороны, на рабочий лад, с другой - напоминать о том, что мы обычные люди и нужно какое-то время проводить в увеселениях, чтобы отключиться от всех дел и забот», - отметил Серафим.

У стен главного собора Пензы прошел праздник трех Спасов

Гости праздника посетили фотозоны, а также ярмарку, где были представлены продукты и изделия из районов Пензенской области: мед, орехи, яблоки, выпечка, сувениры и другое.

У стен главного собора Пензы прошел праздник трех Спасов

У стен главного собора Пензы прошел праздник трех Спасов

Для детей организовали различные игры, в том числе шашки из яблок.

У стен главного собора Пензы прошел праздник трех Спасов

У стен главного собора Пензы прошел праздник трех Спасов

Перед пензенцами выступили творческие коллективы из городов и районов Сурского края и специальный гость праздника - заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, народный ансамбль песни и танца «Полесские зори».

У стен главного собора Пензы прошел праздник трех Спасов

Кроме того, каждый из районов области поучаствовал в конкурсе «Лучший пирог Сурского края».

У стен главного собора Пензы прошел праздник трех Спасов

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте