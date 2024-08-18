У стен главного собора Пензы прошел праздник трех Спасов

18.08.2024 | 13:49

В воскресенье, 18 августа, пензенцы и гости областного центра собрались у Спасского кафедрального собора на праздник трех Спасов - Медового, Яблочного и Орехового.

Мероприятие началось в 11:00. На него собрались сотни гостей. Вначале они услышали колокольный звон, позже их приветствовал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Это наши местные торжества, которые должны всех нас объединять, настраивать, с одной стороны, на рабочий лад, с другой - напоминать о том, что мы обычные люди и нужно какое-то время проводить в увеселениях, чтобы отключиться от всех дел и забот», - отметил Серафим.

Гости праздника посетили фотозоны, а также ярмарку, где были представлены продукты и изделия из районов Пензенской области: мед, орехи, яблоки, выпечка, сувениры и другое.

Для детей организовали различные игры, в том числе шашки из яблок.

Перед пензенцами выступили творческие коллективы из городов и районов Сурского края и специальный гость праздника - заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, народный ансамбль песни и танца «Полесские зори».

Кроме того, каждый из районов области поучаствовал в конкурсе «Лучший пирог Сурского края».