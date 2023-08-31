В Городищенском районе машинист сбил лося

31.08.2023 | 11:10

Ущерб, нанесенный лесному фонду гибелью лося, придется возместить ОАО «РЖД». С этой целью пензенский транспортный прокурор направил иск в Басманный районный суд Москвы.

ЧП случилось в августе в Городищенском районе, на 753-м километре перегона станций Канаевка - Шнаево.

На путях перед грузовым поездом оказался лось. Животное сбили, оно погибло. Ущерб составил 80 000 рублей.

«Транспортные средства, в том числе и железнодорожный подвижной состав, относятся к источникам повышенной опасности. В соответствии с действующим законодательство вред, причиненный таким источником, должен быть возмещен его владельцем», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Рассмотрение иска находится на контроле надзорного ведомства.