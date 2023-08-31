На старте продаж строений «Маки» - выгодная цена на квартиры

31.08.2023 | 14:22

Группа компаний «Территория жизни» объявляет о старте продаж новых строений «Маки» жилого комплекса комфорт-класса «Лугометрия».

Строительство ведется активными темпами, и застройщик предлагает приобрести квартиры с готовой отделкой «Все включено» сейчас, на старте продаж, по максимально выгодной цене.

Можно выбрать квартиру с желаемым метражом и smart-планировкой, уже проверенной в проектах «Территории жизни». Полюбившиеся многим классические планировки, увеличенные окна, готовая отделка, кухня и техника - все это является несомненным преимуществом при покупке жилой недвижимости в «Лугометрии». Благодаря открытию продаж застройщик предлагает квартиры стоимостью от 2 692 665 рублей *.

Заплатив выгодную цену, покупатель получит квартиру с полной отделкой «Все включено» **, в которую входят светлый ламинат, обои под покраску, натяжные потолки с точечными светильниками, межкомнатные двери, укомплектованный сантехникой и выложенный плиткой санузел, стиральная машина.

Отдельно стоит сказать про дизайнерский кухонный гарнитур со встроенной техникой, уже готовой к эксплуатации. Сразу после заселения можно приготовить любимые блюда и отпраздновать новоселье в теплой и дружеской компании. На все действует гарантия от производителя.

«Покупка квартиры на старте продаж - это прекрасная инвестиция в будущее. Вы сможете использовать жилье по своему усмотрению: переехать и жить самим, сдавать и получать ренту, передать своим детям после совершеннолетия. В квартире есть готовая отделка, что позволяет заселиться сразу после получения ключей, не тратя денег на ремонт. А выгодное расположение в развивающемся районе скажется на стоимости квартиры: с каждым годом ее цена будет только расти. Стоит задуматься о покупке уже сейчас, ведь цена одного квадратного метра начинается от 77 000 рублей», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

ЖК «Лугометрия» - это уникальный проект, в котором найден идеальный баланс между природой и городом. С одной стороны, вся нужная инфраструктура - в шаговой доступности, с другой - природное пространство, экологически чистая локация.

В комплексе будут школа, детские сады, магазины, крупные торговые точки, салоны красоты, фитнес-центры, спортивная площадка. Уже идет строительство жемчужины «Лугометрии» - православного храма преподобного Вениамина Печерского.

Каждый двор ЖК «Лугометрия» выдержан в своей неповторимой стилистике и цветовой гамме. «Маки» сочетают яркие цвета и природные мотивы. Здесь можно спокойно гулять с семьей или играть со своими детьми. Дворы «Лугометрии» закрыты от автомобилей, и ничто не помешает комфортному отдыху.

Спортивные и игровые площадки, места для отдыха, лаундж-зоны для спокойной работы на свежем воздухе, тренажеры для воркаута, веломаршруты - все это скоро появится и станет доступно каждому жителю.

Просторные и комфортные холлы «Лугометрии» выполнены в едином дизайнерском стиле. Здесь есть зона ожидания для гостей, озеленение в стиле концепции жилого комплекса, колясочная и кладовая для хранения вещей, лапомойка для четвероногих любимцев, удобный туалет.

Проект группы компаний «Территория жизни» не раз отмечался на федеральном уровне. В 2021 году жилой комплекс вошел в топ-5 лучших инвестиционно привлекательных проектов России на конкурсе Urban Awards, а также получил главную премию в категории «За лучший нейминг объекта».

Дополнительная информация - по телефону 203-000, оставить заявку можно здесь. Подробности о других акциях - на сайте территорияжизни.рф или в офисах застройщика, которые работают без выходных и перерывов по адресам: улица 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), улица Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Название рекламной акции - «Старт продаж квартир двор «Маки». Указана стоимость 1-комнатной квартиры (33,87 кв. м), расположенной в строении № 8 по адресу: РФ, г. Пенза, Октябрьский район, ул. Побочинская. Количество квартир ограничено. Срок действия акции - с 28.08.2023 до 01.10.2023.

** Отделка «Все включено» включает в себя флизелиновые обои под покраску, ламинат светлых тонов, межкомнатные двери, натяжные потолки, сантехнику и санфаянс, кухонный гарнитур, варочную панель и духовой шкаф, стиральную машину.

Застройщик - СЗ ООО «Лугометрия». Подробности - по телефону +7 (8412) 203-000.

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