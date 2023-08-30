Пензенцев призвали не поддаваться обману о переходе на цифровые рубли

В Пензенской области, как и в других регионах России, активизировались мошенники. Они воспользовались информацией о введении цифрового рубля и теперь сообщают в соцсетях и мессенджерах о массовом переводе граждан на него.
Призывы «спасите ваши деньги», «переведите средства на безопасный счет» или «вложите цифровые рубли на выгодных и персональных условиях» - очередная уловка.
В отделении Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России призвали жителей области не верить подобным сообщениям.
Там отметили, что никаких рассылок о цифровом рубле от банков, тем более от Банка России, гражданам направляться не будет.
Сейчас реализуется пилотный проект по введению цифрового рубля. В нем участвует ограниченный круг клиентов 13 банков. Что касается массового оборота, то новую валюту внедрят много позже, где-то в 2025-2027 годах. При этом все формы рубля будут доступны для граждан, какую предпочесть для расчета, они выберут сами.
«Любые предложения по совершению каких-либо операций с цифровыми рублями - мошеннические», - подчеркнули в банке.
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