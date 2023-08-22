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Общество

В Соцфонде объяснили, почему пенсия по старости назначается редко

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«Прошу уточнить. Якобы в Пензенской области в 2023 году ни один человек по возрасту на пенсию не уходит. Как так совпало?» - такое обращение поступило в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» от одной из читательниц.

Разъяснения дали в региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Там пояснили, что, действительно, страховые пенсии по старости на общих основаниях в 2023 году назначаются в основном только тем, кто не обращался за назначением пенсии в свой год, доработал необходимый стаж и пенсионные коэффициенты или прибыл из других республик.

«При этом большое количество пенсий устанавливается досрочно: это досрочные пенсии гражданам, имеющим длительный стаж работы (не менее 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин), пенсии родителям детей с инвалидностью, многодетным матерям, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС, а также досрочные пенсии по профессиональным основаниям, в том числе за работу во вредных и опасных условиях труда», - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что за 7 месяцев 2023 года было назначено 2 116 страховых пенсий по старости, из них 1 584 - досрочные.

Специалисты фонда напомнили, что после пенсионной реформы выход на пенсию для мужчин предусматривается в возрасте 65 лет, для женщин - 60. В течение переходного периода (до 2028 года) продолжают действовать требования по стажу и пенсионным коэффициентам, необходимым для назначения страховой пенсии по старости.

«Так, в 2022 году для выхода на пенсию требовалось не менее 13 лет стажа и 23,4 пенсионных коэффициента. В 2024-м будет необходимо не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионных коэффициента», - добавили в фонде.

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