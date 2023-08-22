В Пензе готовятся к открытию дороги между Кривозерьем и Терновкой

22.08.2023 | 19:14

В пятницу, 25 августа, Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области надеется получить разрешение на ввод в эксплуатацию новой дороги между Кривозерьем и Терновкой. Об этом 22-го числа сообщил глава ведомства Александр Гришаев.

Подходит к концу третий этап реконструкции пути от улицы 40 лет Октября до Центральной.

Общая стоимость объекта протяженностью 6,6 км составила 4,2 млрд рублей. Организовано 4 полосы движения, возведены мост через реку Ардым, эстакада и путепровод через железнодорожные пути. Работы по укладке асфальтобетона на всех искусственных сооружениях уже завершены.

Также переустроены инженерные коммуникации, смонтированы очистные сооружения, проложена ливневая канализация, установлены опоры освещения. Разметка на новой дороге нанесена.

«Путепровод обеспечит кратчайший и удобный маршрут перевозки грузов и пассажиров от аэропорта до выезда на автомобильную дорогу федерального значения Р-208, минуя центр города. Такие микрорайоны, как Город Спутник и Терновка, будут соединены с Кривозерьем, Тепличным, Западной и Южной Полянами», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.