С 1 сентября увеличат пенсии трем категориям пензенцев

19.08.2023 | 14:25

С 1 сентября некоторым категориям пенсионеров проиндексируют пенсии. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Во-первых, речь идет о тех, кому в сентябре исполнится 80 лет. Для них в два раза будет увеличена фиксированная часть пенсии - с 7 567,3 до 15 134,6 рубля.

Сама выплата произойдет не раньше октября, а если 80 лет исполнится в конце сентября, то увеличенное пособие по старости придет, скорее всего, уже в ноябре.

Во-вторых, пенсии пересчитают тем, кто завершил официальную трудовую деятельность в августе.

Увеличенная выплата может прийти и на третий, и на четвертый месяц - точного регламента здесь нет. Однако сама прибавка происходит уже со следующего после увольнения месяца, то есть в данном случае с сентября.

В-третьих, произведут перерасчет пенсии гражданам, которым с 1 августа установили повышенную группу инвалидности.

Если это произойдет с 1 сентября, первая сумма с учетом новой группы поступит в октябре, а не в сентябре.