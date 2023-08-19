С 1 сентября увеличат пенсии трем категориям пензенцев

С 1 сентября некоторым категориям пенсионеров проиндексируют пенсии. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Во-первых, речь идет о тех, кому в сентябре исполнится 80 лет. Для них в два раза будет увеличена фиксированная часть пенсии - с 7 567,3 до 15 134,6 рубля.
Сама выплата произойдет не раньше октября, а если 80 лет исполнится в конце сентября, то увеличенное пособие по старости придет, скорее всего, уже в ноябре.
Во-вторых, пенсии пересчитают тем, кто завершил официальную трудовую деятельность в августе.
Увеличенная выплата может прийти и на третий, и на четвертый месяц - точного регламента здесь нет. Однако сама прибавка происходит уже со следующего после увольнения месяца, то есть в данном случае с сентября.
В-третьих, произведут перерасчет пенсии гражданам, которым с 1 августа установили повышенную группу инвалидности.
Если это произойдет с 1 сентября, первая сумма с учетом новой группы поступит в октябре, а не в сентябре.
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