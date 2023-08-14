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Общество

Область вошла в число регионов с высокой аварийностью на дорогах

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В Пензенской области за январь - июнь на 6,1% увеличилось количество ДТП с пострадавшими по сравнению с тем же периодом 2022-го.

Данные приводят эксперты ria.ru. Они составили рейтинг регионов РФ по аварийности на дорогах. Область заняла в нем 72-е из 85 мест.

За полгода в регионе на 100 тыс. транспортных средств (автобусов, легковых и грузовых автомобилей) пришлось 131,7 аварии, в которых люди получили травмы. Показатель числа пострадавших или погибших в ДТП на 100 тыс. населения за этот период - 77,8.

«Согласно исследованию, в целом по России по итогам первого полугодия 2023 года на 100 тыс. единиц автотранспорта приходится 96,9 ДТП с пострадавшими. Это больше, чем по итогам первого полугодия предыдущего года (92,6 ДТП с пострадавшими). В первом полугодии в России в ДТП пострадали (ранены или погибли) 77 тыс. человек, что в процентном соотношении составляет 52,5 человека на 100 тыс. населения», - отметили исследователи.

Таким образом, показатели в Пензенской области превышают общероссийские.

Лучше всего ситуация на дорогах в Чеченской Республике, а также в Томской области. Эти регионы заняли 1-е и 2-е место в рейтинге соответственно с показателями 13,8 и 39,8 аварии на 100 тыс. транспортных средств.

На последних строчках Омская область (аварийность 198,9 на 100 тыс. автомобилей) и Республика Тыва (315,6).

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