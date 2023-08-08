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Общество

В Пензенской области стало меньше врачей-офтальмологов

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В Пензенской области выросло число инвалидов по зрению. Данные к Международному дню офтальмолога, который отмечается во вторник, 8 августа, обнародовал Пензастат.

Так, в 2022-м году в регионе инвалидами по болезни глаза и его придаточного аппарата впервые признали 196 человек в возрасте старше 18 лет, в позапрошлом году было 133. Такой же статус получили 15 детей (против 8 в 2021-м).

Проверяют состояние глаз, выявляют болезни и назначают лечение врачи-офтальмологи. В 202 году в регионе работали 157 специалистов, что на 1,3% меньше, чем в 2021-м.

Кроме стандартных заболеваний, офтальмологам приходится сталкиваться с травмами органа зрения, полученными в результате повреждений, аварий и так далее, отметили в Пензастате.

В прошлом году зарегистрировали 100 541 пациента с болезнями глаз. Это больше, чем в 2021-м, - тогда было 85 911. Чаще всего врачи выявляли катаракту (15 772 случая), глаукому (7 773), атрофию зрительного нерва (512). У 357 жителей области диагностировали слепоту и пониженное зрение.

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