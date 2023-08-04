Водителей автобусов проверят на знание правил дорожного движения

04.08.2023 | 09:56

В следующий четверг, 10 августа, в Пензенской области выберут лучшего водителя автобуса.

Победитель конкурса профессионального мастерства получит 400 000 рублей, шофер, занявший второе место, - 230 000 рублей, третье - 150 000. Всех участников наградят памятными подарками.

Испытаний будет несколько: сначала водителям нужно будет выполнить тест на знание правил дорожного движения, затем - на практике пройти зачетную дистанцию, продемонстрировав необходимые для этого навыки.

«Главной целью мероприятия является повышение престижа профессии водителя автобуса и содействие в привлечении молодежи для трудоустройства в автотранспортные предприятия», - пояснили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.

Также в Пензенской области ежегодно проводится конкурс среди таксистов. Помимо стандартных теоретической и практической частей, от них требуется знание достопримечательностей Сурского края и основ оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.