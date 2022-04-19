В Пензе стартовал конкурс на лучшего водителя такси

19.04.2022 | 20:56

Пензенских таксистов объединил всероссийский конкурс профессионального мастерства, на региональном этапе которого 20 водителей будут бороться за победу.

«У всех у них есть действующее разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Также они не должны иметь штрафов за грубые нарушения ПДД за 2021 год. И стаж вождения - не менее трех лет», - сообщил куратор конкурса Кирилл Казанин (г. Москва).

Таксисты в рамках конкурса должны пройти два этапа. На первом они ответят на тестовые задания по правилам дорожного движения, расскажут о достопримечательностях Сурского края, об основах оказания первой помощи пострадавшим при ДТП. На втором - сядут за руль.

«Проведение подобных мероприятий позволяет повысить уровень знаний водителей, осуществляющих перевозку пассажиров. В данном случае можно посмотреть, насколько подготовлены водители не только с теоретической стороны, но и на практике», - отметил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Артем Пиканин уверен в своих силах. Молодой человек рассчитывает оказаться в пятерке лучших.

«Самое главное для водителя такси, я считаю, понимание и забота о пассажирах. К каждому найти свой подход, помочь, возможно, чем-то», - рассказал участник конкурса Артем Пиканин.

Денежные премии достанутся трем лучшим таксистам. А тот, кто займет первое место, отправится на финальный этап всероссийского конкурса. Он состоится в Грозном во второй половине мая.