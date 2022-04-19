В Пензе стартовал конкурс на лучшего водителя такси

Пензенских таксистов объединил всероссийский конкурс профессионального мастерства, на региональном этапе которого 20 водителей будут бороться за победу.
«У всех у них есть действующее разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Также они не должны иметь штрафов за грубые нарушения ПДД за 2021 год. И стаж вождения - не менее трех лет», - сообщил куратор конкурса Кирилл Казанин (г. Москва).
Таксисты в рамках конкурса должны пройти два этапа. На первом они ответят на тестовые задания по правилам дорожного движения, расскажут о достопримечательностях Сурского края, об основах оказания первой помощи пострадавшим при ДТП. На втором - сядут за руль.
«Проведение подобных мероприятий позволяет повысить уровень знаний водителей, осуществляющих перевозку пассажиров. В данном случае можно посмотреть, насколько подготовлены водители не только с теоретической стороны, но и на практике», - отметил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
Артем Пиканин уверен в своих силах. Молодой человек рассчитывает оказаться в пятерке лучших.
«Самое главное для водителя такси, я считаю, понимание и забота о пассажирах. К каждому найти свой подход, помочь, возможно, чем-то», - рассказал участник конкурса Артем Пиканин.
Денежные премии достанутся трем лучшим таксистам. А тот, кто займет первое место, отправится на финальный этап всероссийского конкурса. Он состоится в Грозном во второй половине мая.
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