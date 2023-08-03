Озвучены суммы страховых выплат семьям добровольцев

03.08.2023 | 13:52

Все участники добровольческих формирований будут застрахованы. Им или их семьям полагаются выплаты в случае гибели, ранения, получения инвалидности.

Такой закон подписал Президент РФ Владимир Путин. В четверг, 3 августа, документ разместили на портале правовой информации.

В случае гибели добровольца компенсация составит 3 млн 131 тыс. 729 рублей. Деньги получат супруга, родители, дедушка или бабушка, отчим или мачеха, а также его дети, подопечные.

При получении инвалидности I группы полагается страховая выплата в 2 млн 348 тыс. 797 рублей, II группы - 1 млн 565 тыс. 864 рубля, III группы - 782 тыс. 932 рубля.

В случае получения тяжелого увечья страховая компенсация составит 313 тыс. 172 рубля, легкого - 78 тыс. 293 рубля.

В документе указывается, что страховыми случаями не будут являться членовредительство, совершение преступления и наличие причинно-следственной связи между происшествием и нахождением в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.