В Пензе на неделю закроют для проезда часть улицы Кирова

31.07.2023 | 21:24

В Пензе со вторника, 1 августа, закроют для проезда транспорта участок улицы Кирова у дома № 41. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Там будут проводить земляные работы специалисты АО «Газпром газораспределение Пенза».

Отрезок проезжей части, а именно правую полосу, перекроют в 8:00. Возобновление движения машин планируется после 22:00 7 августа.

Восстановить благоустройство участка намерены до 10-го числа.

Пензенским водителям необходимо принять во внимание данные изменения в схеме движения и выстроить свой маршрут с их учетом.