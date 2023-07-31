В Пензе на неделю закроют для проезда часть улицы Кирова

В Пензе со вторника, 1 августа, закроют для проезда транспорта участок улицы Кирова у дома № 41. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Там будут проводить земляные работы специалисты АО «Газпром газораспределение Пенза».
Отрезок проезжей части, а именно правую полосу, перекроют в 8:00. Возобновление движения машин планируется после 22:00 7 августа.
Восстановить благоустройство участка намерены до 10-го числа.
Пензенским водителям необходимо принять во внимание данные изменения в схеме движения и выстроить свой маршрут с их учетом.
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