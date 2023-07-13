В «ТНС энерго Пенза» запустили новую акцию

13.07.2023 | 09:50

Гарантирующий поставщик запустил акцию «Каждому клиенту - личный кабинет», по результатам которой 40 потребителей получат в подарок 1 000 рублей на свой лицевой счет.

Для участия необходимо:

- подключить электронную квитанцию;

- оплатить электроэнергию через личный кабинет или мобильное приложение;

- не иметь просроченной задолженности по состоянию на 1 августа 2023 года.

Помимо оплаты счетов, в личном кабинете можно передавать показания, просматривать историю начислений и платежей, обращаться к специалистам компании и получать справку об отсутствии задолженности.

Победителей акции определит генератор случайных чисел. Подарки будут зачислены в сентябре 2023 года. Ознакомиться с положением о проведении акции можно на официальном сайте компании.