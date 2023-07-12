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Общество

Медиков из Кузнецка и р. п. Лунино отметили в Минздраве РФ

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Медсестру и фармацевта из Пензенской области отметили на всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Его организовало Министерство здравоохранения РФ.

Главная медицинская сестра Кузнецкой центральной районной больницы Татьяна Александровна Трошина заняла 2-место в номинации «За верность профессии». Фармацевт Лунинской районной больницы Вера Тихоновна Долганова - 3-е в номинации «Лучший фармацевт».

В областном минздраве рассказали об отличившихся медиках.

Татьяна Трошина родилась в селе Поселки, но в детский сад пошла уже в Кузнецке. Здесь же она окончила школу, медицинское училище, создала семью и начала трудиться в 1-м терапевтическом отделении.

Сейчас Татьяна Трошина руководит большим коллективом медсестер больницы. Быть медиком она мечтала с детства и за годы работы не разочаровалась в выборе профессии. «И это несмотря на то, что нередко приходится задерживаться на работе, тратить личное время. Ей по сердцу слова из песни: «Самый прекрасный на свете наряд - белая шапочка, белый халат». Этим и счастлива», - рассказали в минздраве.

Вера Долганова окончила Пензенское фармацевтическое училище и начала трудовую деятельность фармацевтом ручного отдела в аптеке в Челябинске. В аптеку Лунинской районной больницы она пришла в 1978 году и осталась надолго.

«Коллектив очень уважает Веру Тихоновну, она добросовестный, ответственный, квалифицированный специалист, владеющей современными программными продуктами учета медикаментов и расходных материалов», - сообщили в миндраве.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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