Пациентам с корью грозит тюремное заключение за нарушение карантина

04.07.2023 | 12:19

Во вторник, 4 июля, прокурор Городищенского района Вячеслав Кандрашкин сообщил заболевшим корью жителям, а также тем, кто находится на изоляции, о необходимости соблюдать законодательство и не нарушать карантин. В противном случае им грозит уголовный срок.

Обращение прокурора разместили в городищенских пабликах в соцсетях. Его слова касаются прежде всего тех граждан, которые переносят корь в легкой форме и лечатся дома. К ним допускаются только привитые или переболевшие, выходить за порог дома пациентам строго запрещено.

Также на карантине находятся люди, контактировавшие с заболевшими и не прошедшие вакцинацию. Им необходимо строго соблюдать режим самоизоляции.

«Статьей 236 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение санитарно - эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание либо создание угрозы таких последствий. Санкция статьи, в зависимости от последствий, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - предупредил прокурор.

Если пациент не соблюдал карантин, покинул жилище и при этом никто не пострадал от его действий, то тогда наступает ответственность по статье 6.3 КоАП РФ. Она предусматривает штраф для граждан от 100 до 500 рублей. Более строгое наказание - при совершении преступления во время действия на территории ограничительных мероприятий.

«Прокуратурой района совместно с контролирующими и правоохранительными органами начаты соответствующие проверки», - говорится в обращении.

Вячеслав Кандрашкин затронул и тему прививок. Он подчеркнул, что граждане имеют право отказаться от них (обязательно в письменной форме), однако отсутствие иммунизации влечет:

- временный отказ в приеме в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе эпидемии;

- отказ в приеме на работу или отстранение от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Прокурор предупредил, что надзорный орган запросил сведения о жителях Средней Елюзани, которые отказались прививаться от кори, когда в населенном пункте ввели карантин, - «в целях принятия соответствующих предусмотренных законом мер».