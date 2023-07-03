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Общество

В Пензенской области более 35 000 семей получают единое пособие

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В Пензенской области 60,8 тыс. детей до 17 лет и 1,2 тыс. беременных женщин получают единое пособие. В общей сложности деньги направляются более чем 35 тыс. семей. Об этом в понедельник, 3 июля, рассказали в региональном отделении Социального фонда России.

Такое пособие объединило пять действовавших ранее мер поддержки в виде ежемесячных выплат: на первого ребенка до 3 лет, на третьего или последующего ребенка до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, а также по беременности.

«Размер пособия дифференцированный и зависит от доходов семьи. Он составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума ребенка (11 820 рублей), если пособие назначается на ребенка от рождения до 17 лет, либо 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (13 162 рубля), если выплата устанавливается беременной женщине.

Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. В Пензенской области в 2023 году этот уровень составляет 12 075 рублей. Чтобы выплату получали те, кто в ней нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи», - пояснили специалисты.

В СФР подчеркнули, что унифицированные правила делают механизм предоставления выплат более простым и понятным для семей.

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