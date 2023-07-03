«РКС-Пенза» объявляет амнистию для самовольщиков

03.07.2023 | 13:11

«РКС-Пенза» объявляет специальную разовую акцию по амнистии физических лиц, осуществивших незаконное (несанкционированное) подключение к сетям водопровода и канализации. Акция уже началась и продлится до конца сентября 2023 года.

В этот период жители Пензы смогут, обратившись в Горводоканал, написать заявление установленного образца о своем желании принять участие в акции. После этого от заявителей потребуется подать необходимые документы для надлежащего оформления технологического (фактического) подключения уже существующих врезок, при этом они будут освобождены от штрафных санкций и платежей за период самовольного пользования.

Незаконные подключения к городским сетям водоснабжения и водоотведения остаются серьезной проблемой. И это не просто воровство воды. Из-за незаконных врезок существенно снижается давление в распределительной сети, особенно в частном секторе, из-за чего возникает проблема слабого напора воды.

Кроме того, по этим причинам возможно ухудшение качества воды, а из-за несогласованных работ может быть повреждена действующая сеть.

«Для оформления подключения к системам городского водоснабжения и водоотведения жителю частного дома необходимо обратиться в Горводоканал с заявлением об оформлении технологического подключения к сетям водоснабжения или водоотведения и об открытии лицевого счета. После предоставления необходимого пакета документов потребитель подписывает договор на подачу коммунального ресурса и становится абонентом Горводоканала», - рассказал директор по сбытовой деятельности «РКС-Пенза» Ярослав Максимов.

Подчеркивается, что с потребителя не будут взиматься штрафы за самовольное подключение и бездоговорное водопотребление, а оплата услуг будет осуществляться с момента обращения жителя в Горводоканал и предоставления необходимого пакета документов. Прием заявлений позже объявленных сроков амнистии возможен только при наличии уважительных причин.

«По окончании амнистии будет проводиться общая проверка всех абонентов и подключений. В случае выявления незаконных врезок потребитель будет отрезан от систем водоснабжения, за незаконное пользование будет наложен штраф, плата за пользование при этом будет выставлена на основе расчета по пропускной способности трубы, отключение и повторное подключение будут проводиться за счет потребителя», - добавил Ярослав Максимов.

«РКС-Пенза» призывает жителей города воспользоваться льготными условиями амнистии.