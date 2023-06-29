Для борьбы с аферистами банковские переводы будут проверять дважды

29.06.2023 | 10:36

В ближайшее время Госдума планирует рассмотреть изменения в законе «О национальной платежной системе», согласно которым проверять банковские транзакции с помощью системы «Антифрод» будут дважды.

Эта мера направлена против банковского мошенничества.

Согласно законопроекту, транзакция будет проходить проверку не только в банке-отправителе средств, как это делается сейчас, но и в банке-получателе. Если счет находится в черном списке, транзакцию заблокируют, а если счет сомнительный, то проверят более тщательно. В случае если банк перечислил на такой счет деньги без согласия клиента, он обязан будет вернуть всю сумму.

Также предлагается приостанавливать сомнительные переводы на подозрительные счета, которые клиент совершает добровольно. У него будет два дня на то, чтобы отменить перевод денег. Если же он принял такое решение не под давлением мошенников и не изменил его через двое суток, деньги перечислят автоматически.

«С каждым годом в России все больше случаев воровства денег с банковских карт. Мошенники выманивают у своих жертв паспортные данные, пароли и коды. Если перевод был без согласия клиента, банк обязан вернуть деньги, а если человек сам перечислил сумму под давлением мошенников, возвращать ее не обязаны», - поясняет «Парламентская газета».

Один из ярких случаев мошенничества произошел недавно в Пензенской области. Жертвой аферистов стала 60-летняя жительница Пензенского района. Ее обманули по классической схеме.

Позвонивший женщине незнакомец представился сотрудником Центробанка и рассказал, что на имя пенсионерки злоумышленники пытаются оформить кредит. Чтобы заблокировать операции, ей нужно самой оформить кредит и перечислить деньги на безопасный счет.

«После этого женщина направилась в банк, где сняла сбережения и подала заявку на оформление кредита. Воспользовавшись банкоматом, гражданка перечислила тремя операциями более 1 миллиона рублей на счет, предоставленный злоумышленником», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Когда женщина осознала, что лишилась всех средств и влезла в долги, она обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.