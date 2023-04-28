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Общество

Подключение новых домов к сетям не влияет на параметры подачи воды

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В последние годы Пенза активно застраивается, появляются как отдельные многоквартирные дома, так и целые микрорайоны. В связи с этим у многих пензенцев возникают вопросы и опасения, выдержат ли старые городские сети водоснабжения и водоотведения подключение новых абонентов, не снизится ли давление воды в квартирах.

«РКС-Пенза» отмечает, что поводов для беспокойства у горожан нет. Подключение новых многоквартирных домов к сетям водоснабжения не влияет на параметры подачи воды ранее подключенным абонентам.

«Горводоканал поддерживает давление в существующих сетях водоснабжения в нормативных показателях независимо от этажности постройки. Кроме того, при строительстве проектировщиками предусматривается установка подкачивающих насосов в многоквартирных домах. Поэтому давление в существующих сетях не изменится», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

На каждом сооружении водоснабжения разработана режимная карта работы насосного оборудования, на основании которой регулируется давление в сети водоснабжения, исходя из параметров водопотребления населения и аварийности сетей.

«Увеличение количества новых пользователей услугами никак не влияет на аварийность сетей. Это касается домов, подключаемых к уже существующим сетям. При проектировании новых районов строятся новые сети», - добавил Александр Наголюк. В качестве примера он привел жилые дома в районе «Арбековской заставы» и «Лугометрии».

Что касается системы водоотведения, то технические условия на подключение выдаются в соответствии с существующими резервами мощности. В случае необходимости Горводоканал проводит мероприятия по реконструкции с целью увеличения пропускной способности сети водоотведения.

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