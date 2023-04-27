Стало известно, как детей в лагерях будут защищать от террористов

27.04.2023 | 18:26

На заседании в администрации Пензы обсудили антитеррористическую защищенность загородных детских оздоровительных лагерей. Оно состоялось в среду, 26 апреля.

В 2023 году детей будут принимать лагеря «Юность», «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор», «Заря» и «Строитель». В первых пяти проведут четыре смены по 21 дню, в последнем - три смены.

Лагеря огорожены по периметру и оборудованы системами видеонаблюдения и оповещения (громкоговорители). В них осуществляется круглосуточная охрана, сообщили в мэрии.

На каждый объект оформлен паспорт безопасности, утверждена инструкция о пропускном режиме.

«Необходимо обеспечить бесперебойную работу всех технических устройств, предназначенных для обеспечения безопасности. Будем проводить проверки, держать этот вопрос на контроле», – пообещал заместитель главы администрации Сергей Волков.

В середине апреля в электронной очереди на путевку в лагерь стояли около 7 000 человек. При этом льготных, предполагающих софинансирование, будет около 5 000.

Выдавать льготные путевки начнут с 10 мая. Размер родительской платы составит 5 562 рубля, кешбэк в этом году не предусмотрен.