Перечислены улицы Пензы, где с 7 мая изменится схема движения

24.04.2023 | 17:09

В Пензе в связи с празднованием 9 Мая изменят схему движения транспорта и ограничат стоянку на некоторых улицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

7 мая в областном центре состоится репетиция парада. В этот день с 19:00 до 21:00 автомобилисты не смогут проехать по следующим улицам:

- Карпинского - от Монумента воинской и трудовой славы пензенцев до пересечения с улицей 8 Марта;

- Коммунистической - от улицы Карпинского до Дзержинского;

- Луначарского - от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы;

- по проспекту Победы - от улицы Ленина до пересечения с Беляева;

- по улице Ленина - от проспекта Победы (монумента воинской и трудовой славы) до Гагаринского путепровода.

С 22:00 8-го числа до 23:00 9-го запретят парковку на улице Коммунистической на участке от Дзержинского до Карпинского (по четной и нечетной сторонам).

Аналогичное ограничение вводится на:

- улице Карпинского, на участке от улицы 8 Марта до проспекта Победы;

- проспекте Победы - от Беляева до Пионерской;

- улице Суворова - от Кулакова до Бекешской;

- улице Бакунина - от Толстого до Суворова;

- улице Новый Кавказ - от Толстого до Пугачева;

- улице Пугачева - от Нового Кавказа до Некрасова.

С 8:00 7 мая до 23:00 10-го стоянку запретят по четной стороне улицы Пушкина на участке от Московской до Володарского.

9 мая на время проведения легкоатлетической эстафеты с 7:00 до 16:30 закроют проезд на следующих участках:

- на улице Карпинского - от монумента воинской и трудовой славы до кольца пересечения улиц Карпинского и 8 Марта;

- на Коммунистической - от улицы Карпинского до Дзержинского;

- на Луначарского - от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы;

- на проспекте Победы - от улицы Ленина до пересечения с улицей Беляева;

- на улице Ленина - от монумента воинской и трудовой славы до Гагаринского путепровода;

- на улице Пионерской - от Коммунистической до Луначарского.

Запретят проезд и на улицах, прилегающих к Юбилейной площади. Это сделают на время проведения праздничных мероприятий с 22:00 8 мая до 23:00 9-го. Запрет касается:

- улицы Бакунина - от Толстого до Суворова;

- улицы Новый Кавказ - от Толстого до Пугачева;

- улицы Пугачева - от Нового Кавказа до Некрасова.

Во время фейерверка, который также состоится на Юбилейной площади, с 20:00 до 23:00 9 мая нельзя будет проехать по:

- улице Суворова - от Бекешской до Кулакова (кроме транспорта общего пользования до 21:00);

- Толстого - от улицы Суворова до Пушкина;

- Некрасова - от улицы Суворова до Пушкина.

Запретят движение транспорта на улице Пушкина на участке от Московской до Володарского (по четной стороне). Ограничение будет действовать с 8:00 7 мая до 23:00 10 мая.