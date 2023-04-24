Перечислены улицы Пензы, где с 7 мая изменится схема движения

В Пензе в связи с празднованием 9 Мая изменят схему движения транспорта и ограничат стоянку на некоторых улицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
7 мая в областном центре состоится репетиция парада. В этот день с 19:00 до 21:00 автомобилисты не смогут проехать по следующим улицам:
- Карпинского - от Монумента воинской и трудовой славы пензенцев до пересечения с улицей 8 Марта;
- Коммунистической - от улицы Карпинского до Дзержинского;
- Луначарского - от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы;
- по проспекту Победы - от улицы Ленина до пересечения с Беляева;
- по улице Ленина - от проспекта Победы (монумента воинской и трудовой славы) до Гагаринского путепровода.
С 22:00 8-го числа до 23:00 9-го запретят парковку на улице Коммунистической на участке от Дзержинского до Карпинского (по четной и нечетной сторонам).
Аналогичное ограничение вводится на:
- улице Карпинского, на участке от улицы 8 Марта до проспекта Победы;
- проспекте Победы - от Беляева до Пионерской;
- улице Суворова - от Кулакова до Бекешской;
- улице Бакунина - от Толстого до Суворова;
- улице Новый Кавказ - от Толстого до Пугачева;
- улице Пугачева - от Нового Кавказа до Некрасова.
С 8:00 7 мая до 23:00 10-го стоянку запретят по четной стороне улицы Пушкина на участке от Московской до Володарского.
9 мая на время проведения легкоатлетической эстафеты с 7:00 до 16:30 закроют проезд на следующих участках:
- на улице Карпинского - от монумента воинской и трудовой славы до кольца пересечения улиц Карпинского и 8 Марта;
- на Коммунистической - от улицы Карпинского до Дзержинского;
- на Луначарского - от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы;
- на проспекте Победы - от улицы Ленина до пересечения с улицей Беляева;
- на улице Ленина - от монумента воинской и трудовой славы до Гагаринского путепровода;
- на улице Пионерской - от Коммунистической до Луначарского.
Запретят проезд и на улицах, прилегающих к Юбилейной площади. Это сделают на время проведения праздничных мероприятий с 22:00 8 мая до 23:00 9-го. Запрет касается:
- улицы Бакунина - от Толстого до Суворова;
- улицы Новый Кавказ - от Толстого до Пугачева;
- улицы Пугачева - от Нового Кавказа до Некрасова.
Во время фейерверка, который также состоится на Юбилейной площади, с 20:00 до 23:00 9 мая нельзя будет проехать по:
- улице Суворова - от Бекешской до Кулакова (кроме транспорта общего пользования до 21:00);
- Толстого - от улицы Суворова до Пушкина;
- Некрасова - от улицы Суворова до Пушкина.
Запретят движение транспорта на улице Пушкина на участке от Московской до Володарского (по четной стороне). Ограничение будет действовать с 8:00 7 мая до 23:00 10 мая.
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