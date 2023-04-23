Пензенцам пообещали прохладную середину недели

23.04.2023 | 16:04

В Пензенской области в понедельник, 24 апреля, воздух прогреется до +19…+20 градусов. Дождей синоптики не ожидают, прогнозируется переменная облачность.

На Радоницу, которая отмечается 25-го числа, погода испортится. Вероятно похолодание до +13 градусов, местами сильный дождь, ветер до 12 м/с.

Ту же погоду синоптики обещают и в среду. Ветер может усилиться до 14 м/с. Ночью градусник покажет +8…+9.

Вероятно, прояснится в четверг. Ветер утихнет, выглянет солнце. Воздух прогреется до +18…+20 градусов, осадков не прогнозируется.

В пятницу, субботу и воскресенье пензенцев ждет майская температура воздуха - до +20…+23 градусов. Облачность будет переменной, возможны осадки.