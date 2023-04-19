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Общество

Как «Двор»: в Пензе хотят создать больше мастерских личности

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«Новые берега» - это будет тиражированный проект. Есть поручение президента до 1 июня изучить всю специфику и внедрять в регионах модульную систему. Не то что взяли «Новые берега» и их сделали - я не уверена, что нужно повторять», - сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Глава государства дал добро распространить по всей стране проекты по образу и подобию пензенского арт-поместья «Новые берега», где проводится социализация молодых людей с ограниченными возможностями.

«Берегами» руководит младшая сестра уполномоченного при Президенте РФ София Львова-Белова. Есть у нее и другое детище - мастерская личности «Двор», территория, где могут найти приют и понимание подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«Для нас стало большим открытием, что когда мы стали узнавать ребят, у каждого из них оказались серьезные проблемы. Мальчику, у которого проблемы в семье, пьющие родители, иногда страшно идти домой, и «Двор» для него - безопасное место, где ему спокойно и комфортно», - отметила София Львова-Белова.

«Это была как раз та самая идея, что мы детей, которые сложные, социализируем до такой степени, чтобы они начали ходить во «Двор» спокойно, были там своими, могли с ребятами взаимодействовать», - подчеркнула директор АНО «Наука и образование» Елена Парфенова.

Проект «Двор» на практике доказал свою актуальность. Ведется работа по созданию еще нескольких мастерских личности в разных районах Пензы. Мария Львова-Белова пообещала помочь.

«У нас, например, в Новосибирске, три центра, в Белгороде мы два центра поддерживаем, поэтому - конкурс. Сейчас первый этап прошел, во вторую волну надо обязательно вам попасть», - рекомендовала она.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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